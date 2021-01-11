Социологи выяснили, о чем мечтают россияне

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Жители России больше всего мечтают о здоровье, решении жилищных проблем и путешествиях. Такие выводы были сделаны по результатам опроса ВЦИОМ.

Социологи опросили по телефону 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

В частности, девять процентов опрошенных сообщили, что больше всего мечтают о здоровье для себя и близких. Улучшить жилищные условия семьи мечтают также девять процентов, а о квартире или доме для себя и детей думают восемь процентов респондентов.

Выразили желание путешествовать пять процентов россиян. Еще по четыре процента заявили о мечте о высоком уровне жизни и благополучии детей и внуков. Как отмечают исследователи, 21 процент респондентов сказали о других мечтах, а еще 12 процентов, имея заветное желание, не захотели его озвучивать.

У 13 процентов россиян мечты не оказалось. Также более половины опрошенных знают, когда их мечта воплотится в жизнь.

К наиболее достижимой 90 процентов респондентов отнесли мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей. 85 процентов назвали таковой прожить честную жизнь и иметь надежных друзей. 76 процентов россиян считают легкодостижимой мечту об интересной работе, а 71 процент — получение хорошего образования, следует из опроса.

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