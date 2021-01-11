Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии ассоциации кинокритиков CCA

Фото: kinopoisk.ru / Скриншот мультфильма «Душа»

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association опубликовала список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

По версии CCA, лучшим боевиком оказалась военная лента «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли. Сыгравший в этой картине актер Делрой Линдо также получил титул «Лучшего артиста в боевике», а лучшей актрисой была названа Бетти Гилпин, снявшаяся в «Охоте» Крэйга Зобела.

Мультфильм «Душа» от студии Disney тоже получил признание критиков, а актеры Джейми Фокс и Тина Фей, подарившие свои голоса персонажам мультика, были удостоены звания «Лучшие артисты озвучки».

Самым качественным и пугающим ужастиком критики назвали «Человека-невидимку» Ли Уоннелла, лучшим научно-фантастическим фильмом — «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова.

Помимо этого, главным экшн-сериалом ушедшего года признано шоу «Викинги». Наиболее достойным мультсериалом, по мнению CCA, оказался «Конь БоДжек», а главным супергеройским телепроектом — «Пацаны». Наконец, сериал «Мандалорец» победил в номинации «Лучшая научная фантастика», а «Страна Лавкрафта» стала лучшим ТВ-хоррором 2020 года.

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