Воробьев поручил проследить за безопасностью на крещенских купаниях в Подмосковье

Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность во время купаний на Крещение. Об этом он сообщил на совещании с правительством региона и главами городских округов в понедельник, 11 января.

Губернатор отметил, что праздники подошли к концу, однако впереди Крещение, на которое многие будут по традиции купаться.

— Поручаю каждому главе лично проверить водоемы, обращаю внимание МЧС на безопасность, — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что 19 января должно пройти в комфортной обстановке. Губернатор попросил подготовить и провести мероприятия на достойном уровне, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Крещение в России отмечается 19 января.

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