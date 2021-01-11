Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Воробьев поручил проследить за безопасностью на крещенских купаниях в Подмосковье
Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Воробьев поручил проследить за безопасностью на крещенских купаниях в Подмосковье

Виктория Родимкина

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность во время купаний на Крещение. Об этом он сообщил на совещании с правительством региона и главами городских округов в понедельник, 11 января.

Губернатор отметил, что праздники подошли к концу, однако впереди Крещение, на которое многие будут по традиции купаться.

— Поручаю каждому главе лично проверить водоемы, обращаю внимание МЧС на безопасность, — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что 19 января должно пройти в комфортной обстановке. Губернатор попросил подготовить и провести мероприятия на достойном уровне, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Крещение в России отмечается 19 января.

Читайте также: Школы и детсады Подмосковья продолжат очную работу с 11 января

Андрей ВоробьевбезопасностьКрещение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Все мнения
О проекте