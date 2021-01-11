Врач перечислил продукты, от которых чаще всего образуется жир на животе

Фото: youtube.com / Это полезно знать!

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в мире распространено ожирение. Десятки миллионов человек в год умирают из-за этой болезни.

— Жир на животе — это составляющая смертельного метаболического синдрома, который ведет к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта эпидемия написана не на лице, а на животе. Мы к этому привыкли. Этого надо бояться. Одно дело — приятно кругленький, другое дело — человек с животом, — пояснил врач.

Максимальный объем талии мужчины должен быть 102 сантиметра, у женщины — 88 сантиметров. Это цифры безопасного объема талии.

— Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность, — заявил Мясников.

Для того чтобы избавиться от жира в области живота, важно отказаться от алкоголя, курения, исключить фастфуд и сахар из рациона.

— Я молчу о том, сколько сахара в лимонадах и соках. Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара. Фастфуд — это откровенный вред, там животные жиры и быстрые углеводы, — пояснил телеведущий.

Чтобы избавиться от живота, важно придерживаться диеты и заниматься регулярными аэробными нагрузками. Качать пресс бесполезно, считает Мясников, поскольку мышцы будут, но под слоем жира. Важно считать калории, особенно в вечернее время.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Химическая бомба»: диетолог рассказала, какие шоколадные конфеты опасны для жизни