«Химическая бомба»: диетолог рассказала, какие шоколадные конфеты опасны для жизни

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Вкусные кондитерские изделия всегда украшают любой праздничный стол и являются любимыми лакомствами детей и взрослых. Например, шоколад поднимает настроение и улучшает работу сердца. Но далеко не все сладости обладают такими полезными свойствами. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие шоколадные конфеты могут быть опасны для здоровья и почему подход к выбору «кондитерки» должен быть тщательным.

По словам собеседницы «ВМ», шоколад — это своего рода суперпродукт, ведь он регулирует обменные процессы в организме, его компоненты укрепляют клеточную мембрану. В этом продукте немало антиоксидантов и антибактериальных свойств.

— Также шоколад защищает наш иммунитет, да и, в конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина — гормонов удовольствия, — сказала врач.

Однако продукт превращается в опасную «химическую бомбу», если в него кладут заменители какао-масла.

— Прежде всего, сладости являются причиной аллергии, особенно у маленьких детей, поэтому лучше детям до семи лет шоколадки не предлагать, поскольку продукт может вызвать диатез. Чрезмерное употребление конфет из шоколада оказывает нагрузку на печень. Эти сладости могут стать причиной развития ожирения или сахарного диабета. Такие недуги могут появиться даже при злоупотреблении темным и горьким шоколадом.

Эксперт предупредила, что нужно остерегаться тех конфет, в составе которых могут быть заменители какао-масла.

— Заменяют этот продукт трансжирами. Одним из них является пальмовое масло, которое плохо усваивается нашим организмом. Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах. Маленьким детям такой продукт не рекомендован вообще.

Эксперт призвала при покупке шоколада обязательно смотреть состав и отдавать свое предпочтение исключительно продукции с содержанием натуральных ингредиентов.

— Выбирайте конфеты с темным шоколадом — в них меньше сахара и больше полезных веществ. Самое главное — соблюдать правило «золотой середины» и помнить, что лакомство полезно в меру. Так, для взрослого человека суточная доза шоколада не должна превышать 10 граммов в день — 3–4 плитки в месяц.

А для ребенка, отметила Соломатина, в зависимости от возраста, — в 2-3 раза меньше. Причем не следует давать детям горький шоколад, поскольку в нем слишком много кофеина, стимулирующего нервную систему, лучше потчевать малышей молочным шоколадом.

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