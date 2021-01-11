Более 2,9 тысячи поездок совершили по карте «Тройка» в Подмосковье

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской области по карте «Тройка» пассажиры совершили свыше 2,9 тысячи поездок. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что карту тестирует фокус-группа из 500 человек с 15 декабря. На протяжении месяца ее проверяют на двух маршрутах в 50 автобусах.

Все «Тройки» отлично работают на стационарном оборудовании региона. Благодаря карте жителям Подмосковья станут доступны все ее транспортные сервисы, среди которых различные способы оплаты проезда, личный кабинет с управлением балансом, городские услуги и программа лояльности.

В ведомстве отметили, что с помощью карты поездки станут комфортнее, а столица и Подмосковье — ближе друг к другу.

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