Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Совфеде поддержали идею о лишении прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Совфеде поддержали идею о лишении прав за три грубых нарушения ПДД в течение года

Кирилл Николаев

Общество

Первый зампред профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова оценила предложение Министерства юстиции Российской Федерации и МВД о внесении в редакцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) нормы о лишении водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения (ПДД) в течение года. По ее мнению, эта идея является оправданной.

Рукавишникова отметила, что водители, которые систематически пренебрегают законом и безопасностью граждан, не должны вызывать сострадание.

— Это общемировая практика, — цитирует сенатора ТАСС.

Рукавишникова добавила, что соответствующее предложение войдет в редакцию проекта нового КоАП, который будет вынесен на публичные слушания в Совете Федерации летом 2021 года.

Читайте также: В Совфеде оценили слова Пелоси, назвавшей Трампа «служанкой» Путина

ПДДводителиСовет Федерации
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Все мнения
О проекте