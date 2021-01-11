В Совфеде поддержали идею о лишении прав за три грубых нарушения ПДД в течение года

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Первый зампред профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова оценила предложение Министерства юстиции Российской Федерации и МВД о внесении в редакцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) нормы о лишении водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения (ПДД) в течение года. По ее мнению, эта идея является оправданной.

Рукавишникова отметила, что водители, которые систематически пренебрегают законом и безопасностью граждан, не должны вызывать сострадание.

— Это общемировая практика, — цитирует сенатора ТАСС.

Рукавишникова добавила, что соответствующее предложение войдет в редакцию проекта нового КоАП, который будет вынесен на публичные слушания в Совете Федерации летом 2021 года.

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