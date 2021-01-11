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В Совфеде оценили слова Пелоси, назвавшей Трампа «служанкой» Путина
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

В Совфеде оценили слова Пелоси, назвавшей Трампа «служанкой» Путина

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Заявления о якобы связи президента США с Россией — глупость, которую даже не стоит обсуждать. Так на это отреагировал председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала американского лидера Дональда Трампа «служанкой» президента РФ Владимира Путина. Также она допустила, что у Москвы якобы есть некий компромат на главу Белого дома.

В свою очередь в Совфеде назвали глупостью подобные заявления.

— Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать, — сказал Косачев РИА Новости.

Напомним, что демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в сговоре с Россией. Москва много раз это опровергала. Спецпрокурор Роберт Мюллер также не нашел доказательств сговора.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

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Дональд ТрампКонстантин КосачевВладимир Путин
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