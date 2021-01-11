Пелоси заявила, что Трамп является «служанкой Путина»

Дональд Трамп, по мнению Нэнси Пелоси, неуравновешенный человек / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «служанкой» Владимира Путина. Она также отметила, что у России есть на американского лидера какой-то компромат.

— Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет, — заявила Пелоси в интервью CBS.

Она добавила, что считает Трампа «помешанным» и высказалась, что его следует привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в сговоре с Россией. Москва много раз это опровергала. Спецпрокурор Роберт Мюллер также не нашел доказательств сговора.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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