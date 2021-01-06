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ФБР обвинило хакеров из России в масштабной кибератаке
Фото: pixabay.com/Lukas

ФБР обвинило хакеров из России в масштабной кибератаке

Юлия Курганова

Внешняя политика

Масштабная кибератака на федеральные учреждения Соединенных Штатов с большой долей вероятности происходила из России. Об этом сообщается в совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

На данном этапе расследования определено, что атака вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки на государственные и негосударственные сети. Отмечается, что пострадали около десяти правительственных структур.

Американские власти считают, что целью данной атаки была попытка получить некие разведданные, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о масштабной хакерской атаке на учреждения Соединенных Штатов Америки. Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Россия якобы в ответе за эти действия.

Читайте также: Захарова ответила на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США

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