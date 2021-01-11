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«Вы прекрасны»: поклонники остались в восторге от трогательного фото Пугачевой и Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Вы прекрасны»: поклонники остались в восторге от трогательного фото Пугачевой и Галкина

Ксения Монахова

Звезды

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин живут в официальном браке уже 10 лет. Фан-аккаунт звездной пары в Instagram опубликовал трогательное фото супругов.

На снимке Пугачева нежно обнимает Галкина, прижавшись к нему щекой. На Примадонне — легкая пудровая блуза, а на ее руках — роскошные кольца. Шоумен одет в кожаную куртку. Пара сидит за столиком в кафе.

— Любовь, — подписали звездный снимок.

«Долгих, счастливых вам дней! Пусть вашим деткам будет рядом с вами тепло и радостно!»; «Вы большие молодцы! Восхищаюсь вами, вашими детьми. Будьте счастливы!»; «Вы прекрасны! Любите, творите, несите людям радость! Живите долго и счастливо! А ваши дети — отличный показатель правильного воспитания любящих родителей!» — написали поклонники звездной пары.

«Вы прекрасны»: поклонники остались в восторге от трогательного фото Пугачевой и ГалкинаФото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинСемья Пугачевой и Галкина
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