Эксперт ВОЗ назвала наиболее вероятный источник COVID-19

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Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 11 января, заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс в эфире телеканала CGTN.

По ее словам, у ВОЗ есть версии относительно того, откуда появился коронавирус. Вероятнее всего, источником коронавирусной инфекции стали резервуары летучих мышей.

Напомним, что COVID-19 распространяется по Земле уже больше года. За это время появилось множество различных версий происхождения вируса, начиная с заражения от разделки опасной рыбы и заканчивая искусственным и преднамеренным созданием коронавируса.

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