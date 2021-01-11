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Эксперт ВОЗ назвала наиболее вероятный источник COVID-19
Фото: twitter.com/carriesheffield

Эксперт ВОЗ назвала наиболее вероятный источник COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 11 января, заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс в эфире телеканала CGTN.

По ее словам, у ВОЗ есть версии относительно того, откуда появился коронавирус. Вероятнее всего, источником коронавирусной инфекции стали резервуары летучих мышей.

Напомним, что COVID-19 распространяется по Земле уже больше года. За это время появилось множество различных версий происхождения вируса, начиная с заражения от разделки опасной рыбы и заканчивая искусственным и преднамеренным созданием коронавируса.

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