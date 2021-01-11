Модель Оксана Воеводина показала поклонникам своего ребенка от бывшего короля Малайзии

В ноябре 2018 года Оксана Воеводина (ныне Горбатенко) вышла замуж за Мухаммада V / Фото: nstagram.com/rihanapetra

Модель Оксана Воеводина поделилась с поклонниками фотографией со своим сыном, которого она родила от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии девушка держит ребенка на руках. Модель одета в строгий черный брючный костюм, а малыш — в белый. Воеводина отметила, что будет чаще показывать снимки с сыном. Также она добавила, что скоро отправит ребенка в развивающую школу.

— Будет заниматься там два раза в неделю, и у нас также гимнастика три раза в неделю. Следующей зимой мы поставим его на коньки и лыжи, так что требуется физическая подготовка, — написала модель.

Фото: instagram.com/rihanapetra

Поклонникам очень понравился снимок Оксаны с сыном. Многие заметили сходство малыша с отцом.

«Какие же вы красивые. Счастья вашей семье»; «Какой очаровательный мужчина растет. Хотя что тут удивительного? Гены»; «Уверена, Леон вырастет очень достойным человеком!» — написали фолловеры.

Напомним, брак модели и экс-короля Малайзии продлился около года.

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