Движение ограничат на западе Москвы из-за проведения инженерных работ
Движение временно ограничат на западе Москвы в связи с проведением инженерных работ. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что в период с 13 января по 5 февраля 2021 года будет перекрыто движение в Багратионовском проезде в районе дома 7, корпус 1.
Кроме того, движение ограничат на Тучковской улице в районе дома 4 по Багратионовскому проезду с 13 января по 13 февраля 2021 года.
Также горожан предупредили, что движение будет ограничено на пересечении Тучковской улицы и Багратионовского проезда в период с 14 февраля по 2 марта 2021 года.
Столичных водителей призвали быть внимательнее и планировать свои маршруты заранее, учитывая ограничения.
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