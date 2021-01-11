Движение ограничат на западе Москвы из-за проведения инженерных работ

Фото: Анастасия Кирсанова

Движение временно ограничат на западе Москвы в связи с проведением инженерных работ. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что в период с 13 января по 5 февраля 2021 года будет перекрыто движение в Багратионовском проезде в районе дома 7, корпус 1.

Кроме того, движение ограничат на Тучковской улице в районе дома 4 по Багратионовскому проезду с 13 января по 13 февраля 2021 года.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Также горожан предупредили, что движение будет ограничено на пересечении Тучковской улицы и Багратионовского проезда в период с 14 февраля по 2 марта 2021 года.

Столичных водителей призвали быть внимательнее и планировать свои маршруты заранее, учитывая ограничения.

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