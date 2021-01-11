«Сатанистические пляски»: актер Манучаров жестко высказался о «Голубых огоньках»

Фото: Казаков Александр

Российский актер Вячеслав Манучаров резко раскритиковал формат праздничного «Голубого огонька».

— Конечно, это абсолютнейший ад, что показывают по Первому каналу. Мы застали то телевидение, на котором создавался этот фастфуд. Тогда «Голубой огонек» имел и для артиста и для зрителя другое значение. Появиться в начале двухтысячных было почетно, это символизировало, что ты в тренде, это был маркер успешности и востребованности. Звали тех, кто продавался и покупался. Сегодня это смесь дерьма и пара, — эмоционально заявил актер.

По его словам, у зрителей во многом срабатывает рефлекс, нажать и посмотреть обращение президента:

— А потом начинается сатанистическая пляска всех прекрасных наших артистов. Мне стыдно так говорить, но я тоже был одним из них, — пояснил Манучаров.

Он добавил, что это печальное зрелище с точки зрения контента, потому что «народ и так сожрет».

Видео опубликовано на YouTube.

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