Директор Моргенштерна допустил его участие в «Голубом огоньке»

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн готов принять участие в «Голубом огоньке», если будут выполнены два его условия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор артиста Владимир.

О возможности участия музыканта в главном новогоднем телешоу России ранее высказался продюсер Виктор Дробыш. Он выразил мнение, что зрители устали постоянно видеть только Киркорова да Баскова, в то время как молодые музыканты вроде Моргенштерна могут поднять рейтинги передач.

По словам представителя рэпера, вопрос появления Алишера на всех каналах страны под Новый год зависит от двух вещей: денег и личного интереса исполнителя.

— Да, (выступит — прим. «ВМ»), почему нет? Это вопрос денег и нашей заинтересованности, — объяснил Владимир.

Он обратил внимание, что в участии Моргенштерна в проектах типа «Голубой огонек» не было бы ничего необычного, поскольку за плечами 22-летнего артиста уже множество достижений, которые служат для него пропуском в самые разные форматы выступлений.

— Премия «Женщина года — 2020», первые места всех топ-чартов — тут уже и удивляться нечему. Так что если главным новогодним хедлайнером будет Алишер, то знайте, что это парадокс. Но он произошел, — иронично подытожил собеседник «ВМ».

Ранее стали известны гонорары российских звезд за новогодние выступления.

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