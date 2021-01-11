Четыре человека погибли и 15 пострадали в крупном ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В крупной аварии с участием автобуса и грузового автомобиля на Новорижском шоссе погибли 4 человека и 15 пострадали. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел около 15:25 на 28 километре федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия». Водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП четыре человека погибли, а 15 получили травмы.

На данный момент на месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности происшествия.

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