Пугачева дала денег на памятник композитору Шаинскому

Владимир Шаинский / Фото: youtube.com / Россия 24

Семья Владимира Шаинского столкнулась с финансовыми трудностями после смерти известного композитора. Им даже пришлось продать квартиру в столице за 22 миллиона рублей, однако денег на памятник легенде так и не хватило.

Хороший знакомый Шаинского Андрей Удалов рассказал, что он обратился к Алле Пугачевой за помощью. Ведь именно она начинала свой творческий путь с песен композитора. Удалов отметил, что Примадонна пригласила его к себе. Он рассказал ей о своей идее и показал макет будущего памятника. Алла Борисовна посмотрела наработки и дала денег на реализацию проекта.

Подчеркивается, что стоимость памятника оценивается в два миллиона рублей. В 2021 году планируется устроить концерт в память о Владимире Шаинском, однако из всех родственников композитора в России остался только его сын Вячеслав. Именно он будет заниматься вопросами возведения памятника, сообщает «СтарХит».

Напомним, советский и российский композитор, пианист Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года после продолжительной болезни в Калифорнии.

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