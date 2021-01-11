Пассажиропоток столичных аэропортов снизился на 32 процента в новогодние праздники
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снизили перевозки пассажиров в новогодние праздники на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Уточняется, что пассажиропоток уменьшился в связи с пандемией коронавируса.
— В период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорты Московского авиаузла Внуково, Домодедово и Шереметьево обслужили 1,738 миллиона пассажиров, — говорится в сообщении.
В новогодние праздники 2020 года пассажиропоток московских аэропортов составил 2,558 миллиона человек. Так, на прошедших праздниках перевозки снизились на 32,05 процента.
Аэропорт Домодедово обслужил наибольшее количество пассажиров — 630 тысяч человек. Услугами Шереметьева воспользовались 615 тысяч горожан, Внукова — 492 тысячи человек.
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