Пассажиропоток столичных аэропортов снизился на 32 процента в новогодние праздники

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снизили перевозки пассажиров в новогодние праздники на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что пассажиропоток уменьшился в связи с пандемией коронавируса.

— В период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорты Московского авиаузла Внуково, Домодедово и Шереметьево обслужили 1,738 миллиона пассажиров, — говорится в сообщении.

В новогодние праздники 2020 года пассажиропоток московских аэропортов составил 2,558 миллиона человек. Так, на прошедших праздниках перевозки снизились на 32,05 процента.

Аэропорт Домодедово обслужил наибольшее количество пассажиров — 630 тысяч человек. Услугами Шереметьева воспользовались 615 тысяч горожан, Внукова — 492 тысячи человек.

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