Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали двадцать один рейс и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и один отменили. А в аэропорту Внуково задержаны тринадцать рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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