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Нетрезвого пассажира сняли с рейса Москва — Челябинск
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Нетрезвого пассажира сняли с рейса Москва — Челябинск

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево сняли с рейса в Челябинск пьяного пассажира. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел 2 января. Транспортные полицейские сняли с рейса Москва — Челябинск пассажира 1973 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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