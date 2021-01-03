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Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

ДТП произошло на внешней стороне МКАД. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария возникла на 53-м километре магистрали в районе Сколковского шоссе. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Движение в районе ДТП затруднено по внешней стороне на 2,3 километра.

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