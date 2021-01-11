Пожар произошел в частном доме в Красногорске

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Строение загорелось в Красногорске. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, горит частный дом. Огонь охватил здание по всей площади.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью подтвердили информацию о возгорании в Красногорске. На данный момент сотрудники подразделения ликвидируют пожар.

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