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Пожар произошел в частном доме в Красногорске
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в частном доме в Красногорске

Юлия Ямпольская

Происшествия

Строение загорелось в Красногорске. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, горит частный дом. Огонь охватил здание по всей площади.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью подтвердили информацию о возгорании в Красногорске. На данный момент сотрудники подразделения ликвидируют пожар.

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МЧСгород Красногорскпожар
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