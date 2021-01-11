Примерно 900 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Москвы за новогодние праздники

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Примерно 900 тысяч кубометров снега вывезли со столичных улиц за новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 11 января.

По его словам, городские коммунальные службы справились с поставленной задачей по бесперебойному обеспечению города теплом, электроэнергией и другими функциями жизнеобеспечения на праздниках.

— Мы успешно отработали вопросы, связанные с уборкой улично-дорожной сети. Надо сказать, что снега выпало не так много — всего лишь 15 сантиметров, — цитирует Бирюкова ТАСС.

Он также добавил, что службы жизнеобеспечения выполнили свою работу в соответствии с регламентом. Бирюков напомнил, что в ближайшее время в столице резко понизится температура воздуха. В четверг, 14 января, столбик термометра опустится до 22 градусов мороза.

Читайте также: Петр Бирюков: Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях