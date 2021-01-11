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Петр Бирюков: Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Петр Бирюков: Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях

Кирилл Николаев

Город

Коммунальные службы столицы готовы к работе в экстремальных условиях. Об этом в понедельник, 11 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ближайшие сутки в столице произойдет резкое понижение температуры. Город заранее начал подготовку к морозам.

— Минимальную температуру мы ожидаем в среду и четверг, когда температура опустится до минус 22 градусов в отдельных местах и ниже, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Он отметил, что системы подачи тепла рассчитаны и на более низкие температуры.

Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах в течение первой рабочей недели. Ожидается, что температура в столице достигнет отметки минус 20 градусов.

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