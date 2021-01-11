Петр Бирюков: Коммунальные службы Москвы готовы к работе в экстремальных условиях
Коммунальные службы столицы готовы к работе в экстремальных условиях. Об этом в понедельник, 11 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в ближайшие сутки в столице произойдет резкое понижение температуры. Город заранее начал подготовку к морозам.
— Минимальную температуру мы ожидаем в среду и четверг, когда температура опустится до минус 22 градусов в отдельных местах и ниже, — цитирует Бирюкова РИА Новости.
Он отметил, что системы подачи тепла рассчитаны и на более низкие температуры.
Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах в течение первой рабочей недели. Ожидается, что температура в столице достигнет отметки минус 20 градусов.
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