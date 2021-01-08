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Комплекс городского хозяйства провел экскурсии для детей-участников благотворительной акции «Елка желаний»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Комплекс городского хозяйства провел экскурсии для детей-участников благотворительной акции «Елка желаний»

Василиса Чернявская 

Никита Абрамов

Город

Московский Комплекс городского хозяйства провел индивидуальные экскурсии для юных участников акции «Елка желаний». Во время мероприятий соблюдались все необходимые меры безопасности. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Перед экскурсией 11-летний Кирилл признался, что давно мечтал прокатиться на большой оранжевой машине. После поездки на снегоуборочной машине ГБУ «Автомобильные дороги» мальчик сказал, что в будущем тоже хочет работать в городском хозяйстве.

Еще один юный участник акции, 14-летний Никита, посетил Центр управления сетями АО «ОЭК». Сотрудники учреждения рассказали мальчику о наружном освещении, управлении праздничной иллюминацией и архитектурно-художественной подсветкой.

В конце Никита включил городские фонари и новогодние огни вместе с сотрудниками отдела.

— Я даже не представлял, что в городе существует такой контроль за светом — в одном месте собирается информация со всех округов. Для меня это было неожиданно, — рассказал мальчик после экскурсии.

Напомним, что перед Новым годом заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков поздравил победителей благотворительной акции «Елка желаний» и пригласил на индивидуальные экскурсии, которые проводились по объектам городского хозяйства.

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