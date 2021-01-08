Комплекс городского хозяйства провел экскурсии для детей-участников благотворительной акции «Елка желаний»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московский Комплекс городского хозяйства провел индивидуальные экскурсии для юных участников акции «Елка желаний». Во время мероприятий соблюдались все необходимые меры безопасности. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Перед экскурсией 11-летний Кирилл признался, что давно мечтал прокатиться на большой оранжевой машине. После поездки на снегоуборочной машине ГБУ «Автомобильные дороги» мальчик сказал, что в будущем тоже хочет работать в городском хозяйстве.

Еще один юный участник акции, 14-летний Никита, посетил Центр управления сетями АО «ОЭК». Сотрудники учреждения рассказали мальчику о наружном освещении, управлении праздничной иллюминацией и архитектурно-художественной подсветкой.

В конце Никита включил городские фонари и новогодние огни вместе с сотрудниками отдела.

— Я даже не представлял, что в городе существует такой контроль за светом — в одном месте собирается информация со всех округов. Для меня это было неожиданно, — рассказал мальчик после экскурсии.

Напомним, что перед Новым годом заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков поздравил победителей благотворительной акции «Елка желаний» и пригласил на индивидуальные экскурсии, которые проводились по объектам городского хозяйства.

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