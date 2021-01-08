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Виртуальный Дед Мороз начал встречать москвичей на станциях метро и МЦК
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Виртуальный Дед Мороз начал встречать москвичей на станциях метро и МЦК

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Виртуальный Дед Мороз начал встречать москвичей и гостей столицы в вестибюле станции МЦК Лужники и на станции метро «Курская». Об этом в пятницу, 8 января, сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

— Загадывайте желания и фотографируйтесь со сказочными героями! Все обязательно сбудется, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Дед Мороз пробудет на голографической инсталляции до 12 января.

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