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Бастрыкина наградили медалью за решение социально-экономических проблем ветеранов
Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкина наградили медалью за решение социально-экономических проблем ветеранов

Кирилл Николаев

Общество

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин был награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за решение социально-экономических проблем ветеранов. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили на сайте ведомства.

Бастрыкин вошел в состав российского организационного комитета «Победа». Благодаря его работе СК РФ реализовал широкомасштабные патриотические мероприятия.

Награду Бастрыкину вручил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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наградаАлександр БастрыкинГСУ СК РФ
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