Александр Бастрыкин взял на контроль дела о сходе лавины в Норильске и пожаре в Тюменской области

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовные дела о сходе лавины в Норильске и пожаре в Тюменской области. Об этом в субботу, 9 января, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— Кроме этого, глава ведомства поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата СК России оказать следователям всю необходимую практическую помощь в работе по обоим происшествиям, — отмечается на сайте следственного комитета РФ.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Также ранее сообщалось о пожаре в поселке Боровский в Тюменской области. В результате возгорания погибли семь человек.

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