Столичные врачи провели консультацию подростка, пострадавшего при сходе лавины в Норильске

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В Центре хирургии имени Вишневского врачи провели телемедицинскую консультацию 14-летнего подростка, который пострадал при сходе лавины в Норильске. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Консультация проведена по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

— Уже проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Минздрава России, в ходе которой выработана тактика лечения. Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни и здоровья пациента, — говорится в сообщении Минздрава.

Уточняется, что при необходимости подростка могут доставить в Москву на лечение.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

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