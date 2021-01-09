По предварительным данным, россиян не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета

Фото: rostec.ru / официальный сайт корпорации Ростех

Согласно предварительной информации, россиян на борту самолета Sriwijaya Air, который пропал с радаров в Индонезии, не было. Об этом в субботу, 9 января, сообщило посольство РФ в Джакарте.

— Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было, — приводит слова сообщения РИА Новости.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

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