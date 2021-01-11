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Столичных водителей предупредили о возможной опасности на дорогах из-за похолодания
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичных водителей предупредили о возможной опасности на дорогах из-за похолодания

Юлия Ямпольская

Транспорт

Столичным водителям рекомендовали быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Уточняется, что в ближайшее время в столице похолодает. Ночью столбик термометра может опуститься до 20 градусов мороза.В пресс-службе напомнили, что плохое сцепление с дорогой из-за гололеда увеличивает тормозной путь автомобиля. Для того чтобы не попасть в аварию, не стоит совершать резких маневров.

Также горожанам напомнили о том, что необходимо еще раз проверить работу своей машины. Так, водителям нужно проверить работу аккумулятора, наличие незамерзайки, а также щетки для снега.

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