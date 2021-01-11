Движение на путепроводе Руставели в Москве перекрыли из-за ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Руставели Карта всех событий

Движение перекрыли на путепроводе Руставели в Москве из-за ДТП. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что движение по улице Руставели в направлении улицы Яблочкова организовано по второй полосе встречного направления.

Ранее сообщалось, что движение на Новорижском шоссе восстановили по двум полосам после ДТП с участием военных автобусов и самосвала.

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