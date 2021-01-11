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«Ради хайпа»: массажистку Бузовой обвинили в поджоге своего дома
Фото: instagram.com/buzova86

«Ради хайпа»: массажистку Бузовой обвинили в поджоге своего дома

Юлия Ямпольская

Звезды

Массажистку певицы и телеведущей Ольги Бузовой — Татьяну Осинцеву — обвинили в поджоге своего дома. Все началось после публикации в социальной сети Instagram. Там женщина сообщила о пожаре, который уничтожил ее семейное гнездо.

По словам Осинцевой, она лишилась всего. Она попросила помощи у подписчиков в виде денег или рекламы ее онлайн-курса. Так, многие пользователи стали утверждать, что массажистка хочет «нажиться» на своем несчастье.

Осинцева написала пост-откровение, в котором призналась, что благодаря хейтерам смогла справиться с бедой.

— Хочу выразить им благодарность — помогли сжать кулаки и двигаться дальше. Оказывается, мы сожгли дом ради хайпа, — написала массажистка.

Преданные фолловеры посочувствовали женщине и поддержали ее.

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