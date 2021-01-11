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Минюст России сформировал новые наказания за нарушение ПДД
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Минюст России сформировал новые наказания за нарушение ПДД

Кирилл Николаев

Общество

Министерство юстиции Российской Федерации сформировало новые наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ предполагает лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет водителей, систематически допускающих превышение установленной скорости движения на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, и другие грубые нарушения ПДД.

Кроме того, предлагается ужесточить административную ответственность за вождение в нетрезвом виде, если при этом в машине присутствует несовершеннолетний. В частности, на штрафы за подобные нарушения не будет предусмотрена скидка в 50 процентов. За управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО владелец транспортного средства будет привлечен к ответственности один раз в течение 24 часов с момента регистрации первого нарушения, сообщает РИА Новости.

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