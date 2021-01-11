«Сделала это вынужденно»: Шишкова рассказала, почему носила парик

Фото: instagram.com/missalena.92

Модель Алена Шишкова призналась поклонникам в том, что год назад довела волосы до такого состояния, что начала лысеть. Об этом она рассказала фолловерам на своей странице в социальной сети Instagram.

Экс-возлюбленной Тимати пришлось носить парики. Шишкова рассказала, как при этом блистала в рекламных роликах с роскошными волосами.

— Когда я сняла наращивание, я сделала это вынужденно, потому что волосы были в состоянии жести. Не на что было уже наращивать. Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужасны, к тому моменту — еще и черного цвета, — поделилась модель.

Она добавила, что многие рекомендовали ей побриться налысо.

— Я втирала перечную настойку и другие приправы. Перечная настойка стекала на глаза… В общем я пользовалась любыми зацепками, — рассказала Шишкова.

Кроме того, модель уточнила, что ее проблемы были связаны не только со здоровьем, но и с психологическим состоянием. Спустя год девушке удалось вернуть свои белоснежные локоны.

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