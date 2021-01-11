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Новые правила продажи товаров в розницу начали действовать в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новые правила продажи товаров в розницу начали действовать в России

Кирилл Николаев

Общество

Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что теперь продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей. На автоматах по продаже продукции должна быть указана информация о том, как вернуть деньги, если товар не получен.

Кроме того, в магазинах, за исключением мест, не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на получение любых сведений о товарах, в том числе путем фотографирования. При покупке товара в интернете продавец обязан предоставить покупателю подтверждение о заключении договора купли-продажи.

Согласно новым правилам, покупатель имеет право на автозаправочных станциях требовать копию документа о качестве топлива с указанием сведений о наименовании изготовителя.

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