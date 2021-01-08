Роспотребнадзор указал на недопустимость ущемления прав дольщиков

Фото: pexels.com / Rodrigo Santos

Договоры участия в долевом строительстве жилых домов не могут уменьшать гарантии участникам такого строительства, предусмотренные законом «О защите прав потребителя». Такое решение вынес Верховный суд, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Суд поддержал Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге, который привлек к ответственности застройщика за нарушение прав потребителей. Он включил в договоры участия в долевом строительстве условия, ущемляющие права потребителей. В частности, занижался гарантийный срок объекта долевого строительства.

Помимо этого договор предусматривал лишь один способ восстановления нарушенных прав участника долевого строительства в случае, если объект долевого строительства будет построен с отступлением от условий заключенного договора и ухудшением качества. Согласно условиям договора, если объект непригоден для использования, участник вправе потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Однако потребитель, по договору, лишался права требовать соразмерного уменьшения цены договора, а также возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Верховный суд также отметил, что указание в договоре участия в долевом строительстве иных условий, определяющих действия сторон в определенных случаях, ограничен законом, который гарантирует потребителям определенный объем их прав. Право на установление иных условий договора не может рассматриваться как основание к ограничению предусмотренных законом прав потребителя, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что свыше 2,7 тысячи пострадавших дольщиков получили жилье в столице в 2020 году.

Читайте также: Все-таки, что лучше: купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке