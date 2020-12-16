Более 2,7 тысячи пострадавших дольщиков получили жилье в столице с начала года

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В этом году в Москве ввели в эксплуатацию 26 домов в шести проблемных жилых комплексах. Они позволили восстановить в правах 2732 обманутых дольщика. Об этом в среду, 16 декабря, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В том числе два человека получили компенсационные квартиры, уточнила Пятова.

— Что касается введенных площадей, то в этом году мы ввели почти в 2,5 раза больше квадратных метров, чем в прошлом: в 2020 году эта цифра составила 365 тысяч кв. метров, в прошлом году — 153 тысячи кв. метров, — рассказала председатель ведомства.

Кроме того, на днях ввели в эксплуатацию еще два корпуса одного из проблемных ЖК, уточнила Пятова.

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