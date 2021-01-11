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Движение транспорта затруднено на основных въездах в Красногорск
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение транспорта затруднено на основных въездах в Красногорск

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение транспорта затруднено на главных въездах в Красногорск. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Telegram-канал пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уточняется, что движение ограничено на Ильинском шоссе — от съезда с Новорижского до Волоколамского шоссе; на Волоколамском шоссе — от поворота на Павшинскую пойму, в сторону области до пересечения с улицей Мира.

Также из-за пожара в частном доме на улице Аннинской перекрыт один ряд Волоколамского шоссе по направлению в область. На данный момент на месте происшествия продолжаются ликвидация последствий и разбор завалов.

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