Четверо военных погибли в результате ДТП с колонной автобусов в Подмосковье
Четверо военнослужащих скончались в аварии с колонной автобусов в Московской области. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что проверку по факту гибели военных проводит командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами. Кроме того, несколько военнослужащих, получивших травмы, доставили в лечебное учреждение.
Стало известно, что водитель гражданского грузовика не справился с управлением, что стало причиной аварии, сообщает РИА Новости.
Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса.
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