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Четверо военных погибли в результате ДТП с колонной автобусов в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Четверо военных погибли в результате ДТП с колонной автобусов в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Четверо военнослужащих скончались в аварии с колонной автобусов в Московской области. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что проверку по факту гибели военных проводит командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами. Кроме того, несколько военнослужащих, получивших травмы, доставили в лечебное учреждение.

Стало известно, что водитель гражданского грузовика не справился с управлением, что стало причиной аварии, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса.

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