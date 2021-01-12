Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии
Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 на границе России и Монголии.
Как уточняют сейсмологи, толчки произошли 12 января в 00:32 по московскому времени в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг землетрясения располагался на глубине десять километров.
При этом Геологическая служба США оценила силу подземных толчков в 6,8 балла.
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали, сообщает РИА Новости.
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