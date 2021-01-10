Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Аргентине

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Жужуй в Аргентине. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в воскресенье, 10 января.

По их данным, подземные толчки были выявлены в 3:54 по местному времени (6:54 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 44 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг располагался на глубине 185 километров.

Никакой информации о вероятных жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что 29 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии.

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