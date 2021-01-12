Путин назвал приоритетные направления работы прокуратуры

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов прокуратуры с их профессиональным праздником, а также рассказал, какие направления являются основными в работе ведомства.

В частности, глава государства призвал «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета».

По словам президента, особого внимания требуют также «надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защиту окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу».

Российский лидер подчеркнул, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально».

Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» поблагодарил сотрудников органов прокуратуры «за добросовестное отношение к обязанностям, за высокие профессиональные качества».

Ранее Федеральная служба судебных приставов назвала сумму долга по штрафам осужденных за коррупцию россиян.

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