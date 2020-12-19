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Законопроект об условии освобождения от ответственности за коррупцию внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект об условии освобождения от ответственности за коррупцию внесли в Госдуму

Юлия Курганова

Закон

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, которое было допущено по независящим от них обстоятельствам. Документ опубликован в пятницу, 18 декабря, в думской электронной базе данных.

В документе предлагается освобождать физическое лицо от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств.

Такими обстоятельствами будут признаваться находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых невозможно было ожидать или избежать или которые нельзя было преодолеть. К ним относят стихийные бедствия, эпидемии, террористические акты, военные действия, пожары, забастовки, запретительные или ограничительные меры, которые принимаются государственными органами.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. Тогда чиновника освободят от ответственности.

Такие поправки предложено ввести в ряд профильных законов, они коснутся судей, сенаторов и депутатов Государственной думы, генерального прокурора России и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка РФ, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов законодательных собраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих и других, передает ТАСС.

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