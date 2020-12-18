Проект о праве министра юстиции без разрешения ходить в СИЗО внесли в Госдуму

Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, наделяющий министра юстиции России правом без специального разрешения посещать следственные изоляторы. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Данный законопроект подготовлен в целях всестороннего осуществления возложенных на министра юстиции РФ полномочий, ознакомления с работой учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе с соблюдением условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, сообщает РИА Новости.

Ранее правительство Российской Федерации исключило из «регуляторной гильотины» нормы ценового регулирования и определения тарифов в сферах естественной монополии.

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