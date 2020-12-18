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Кабмин исключил из «регуляторной гильотины» нормы определения тарифов
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Кабмин исключил из «регуляторной гильотины» нормы определения тарифов

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Правительство Российской Федерации исключило из «регуляторной гильотины» нормы ценового регулирования и определения тарифов в сферах естественной монополии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под «регуляторную гильотину».

Реформа контрольно-надзорной деятельности получила неофициальное название «регуляторной гильотины». Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два документа по финансированию единовременных выплат для семей с детьми до семи лет.

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