Кабмин исключил из «регуляторной гильотины» нормы определения тарифов

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Правительство Российской Федерации исключило из «регуляторной гильотины» нормы ценового регулирования и определения тарифов в сферах естественной монополии. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под «регуляторную гильотину».

Реформа контрольно-надзорной деятельности получила неофициальное название «регуляторной гильотины». Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два документа по финансированию единовременных выплат для семей с детьми до семи лет.

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