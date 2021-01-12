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Терапевт дала советы по подготовке к крещенским купаниям
Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Терапевт дала советы по подготовке к крещенским купаниям

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, кто может принять участие в крещенских купаниях, а также дала ряд рекомендаций, как подготовиться к этому мероприятию, чтобы не навредить здоровью.

Как отметила специалист, хорошо перенесут купания люди, которые регулярно занимаются спортом и закаливаются. Чтобы избежать вреда здоровью, рекомендуется заранее готовиться к купаниям — в домашней ванной или в фитнес-клубе, где есть специальная купель.

Прежде чем окунуться в прорубь, следует принять контрастный душ, чтобы подготовить сосуды. Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх, рассказала врач.

Алексеева порекомендовала перед купаниями надеть на голову шерстяную шапочку, а на нее — резиновую. Прежде чем окунуться в купель, нужно размяться, провести упражнения на воздухе, побегать на месте, растереться, чтобы улучшилось кровообращение.

Перед купаниями не стоит употреблять спиртные напитки, лучше выпить горячий чай с лимоном и имбирем.

Не следует окунаться в прорубь людям с острой сердечной недостаточностью и тем, у кого есть заболевания легких, рассказала медик RT.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проследить за безопасностью на крещенских купаниях, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января.

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