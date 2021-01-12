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Жители Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Жители Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии

Ростислав Зубков

Происшествия

В некоторых районах Бурятии ощущались подземные толчки, вызванные землетрясением в Монголии. Об этом республиканское ГУ МЧС сообщило во вторник утром, 12 января.

— Толчки зарегистрированы в Улан-Удэ, Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах, — заявили экстренные службы.

Спасатели уточнили, что в Тункинском районе утром была зарегистрирована серия афтершоков с магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Эксперты проверят соцобъекты и жилые дома.

Также добавляется, что подземные толчки в 4-5 баллов ощутили жители Иркутска и Ангарска.

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землетрясениеБурятияМонголия
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