В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года

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В Госдуму внесен законопроект, подразумевающий возможность проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду и соцполитике, а также один из авторов этой инициативы.

— Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться, — указано в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, социальные пенсии будут индексироваться каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Также пенсии предложено индексировать с 1 июля, если инфляция за прошлый год окажется выше роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

В свою очередь страховые пенсии предлагают повышать с 1 января, руководствуясь стоимостью одного пенсионного коэффициента. С 2025 года эти выплаты хотят индексировать ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а также с 1 апреля, базируясь на повышении доходов ПФР.

Помимо этого, законопроект предусматривает индексацию с 1 января фиксированной выплаты к страховой пенсии, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошлый год. При этом уточняется, что кабмин будет вправе дополнительно повышать величину фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда РФ.

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