Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Ростислав Зубков

Закон

В Госдуму внесен законопроект, подразумевающий возможность проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду и соцполитике, а также один из авторов этой инициативы.

— Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться, — указано в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, социальные пенсии будут индексироваться каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Также пенсии предложено индексировать с 1 июля, если инфляция за прошлый год окажется выше роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

В свою очередь страховые пенсии предлагают повышать с 1 января, руководствуясь стоимостью одного пенсионного коэффициента. С 2025 года эти выплаты хотят индексировать ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а также с 1 апреля, базируясь на повышении доходов ПФР.

Помимо этого, законопроект предусматривает индексацию с 1 января фиксированной выплаты к страховой пенсии, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошлый год. При этом уточняется, что кабмин будет вправе дополнительно повышать величину фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда РФ.

Читайте также: Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции

Госдумаиндексацияпенсия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте